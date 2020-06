"Les rodéos urbains sont une véritable plaie", affirme Maxime Prévot en réponse à un point complémentaire au conseil de police du chef de groupe Défi Pierre-Yves Dupuis. "Les fangios de tout poil apparaissaient en quelques minutes sur place et disparaissaient aussi vite en crissant les pneus. Mais on ne lâche rien. Le week-end dernier, on a contrôlé 49 véhicules. Et ils sont 5.497 à avoir été contrôlés depuis le début de l'année."

Auparavant, ces rodéos urbains se passaient surtout à la Citadelle de Namur avec des regroupements sur l'Esplanade. "Outre des passages de patrouilles fréquents, les opérations de contrôle ont été nombreuses. Plus de 150 actions policières ont eu lieu à la Citadelle depuis le début de cette année", martèle Maxime Prévot. "Cela a pu mettre en évidence des fais de stupéfiants ou des véhicules signalés internationalement".

(...)