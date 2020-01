Un arrêt du Conseil d’État suspend la procédure d’attribution à Thomas&Piron. En cause : l’offre retenue ne respecterait pas le gabarit imposé dans le cahier des charges.

L’automne dernier, la Ville de Namur attribuait le marché de Rogier 2 au bout de plusieurs années. Un projet public/privé à 25 millions d’euros qui serait construit à la place de l'actuel petit parking Rogier et de la friterie en plus d'une ou deux maisons privées.

Côté public, le projet de Coeur de ville prévoyait la Cité des métiers au rez et le premier côté rue Lucien Namêche. Tandis que les étages supérieurs, alignés à ceux du voisinage, offriraient 27 nouveaux logements sociaux pour le Foyer Namurois : 5 studios de 40 mètres carrés et 22 appartements une chambre d’une cinquantaine de mètres carrés. Ils pourront bénéficier d’un espace public en bas et d’un toit aménagé avec potagers. Un parking de 146 places serait construit en sous-sol pour les travailleurs du Conservatoire, du Cav&ma, du Forem et de la Cité des métiers, sans oublier les occupants des logements publics et les visiteurs.

Côté privé , le projet prévoyait des immeubles séparés et des balconnets. Il y aurait 12 studios, 13 appartements une chambre, 11 appartements deux chambres et 3 appartements trois chambres ainsi qu’un parking de 20 places. déparé du parking public par le Houyoux. L'ensemble composant un îlot urbain sur un site à réaménager ouvert aux piétons et aux cyclistes et de ramener du logement dans le quartier, particulièrement du logement public alors que le foyer namurois a du mal à trouver des terrains.

Gros problème : un arrêt du Conseil d’État vient de suspendre la procédure d’attribution à Coeur de ville (dont fait partie Thomas&Piron). En cause : l’offre retenue ne respecterait pas le gabarit imposé dans le cahier des charges. Or les autres offres ne respectaient pas non plus à 100% le cahier de charges.

L’offre de la société qui a intenté le recours Moury, respectait le gabarit imposé mais elle ne pourrait pas remporter le marché selon la Ville de Namur. "L’offre remise par la société Moury dépasse l’intervention communale prévue au budget en raison de son coût" , commente Tanguy Auspert, échevin des Bâtiments qui reste prudent pour la suite des opérations.

Une bataille juridique ferait perdre des années au projet qui a déjà pris du retard par rapport à l'autre volet du projet Rogier le conservatoire en bonne voie. La relance de marché avec un nouveau cahier de charges ferait sans doute perdre un an pour revenir à la même attribution. Reste la troisième option: une offre compensatoire au candidat déçu, pour le calmer et poursuivre le projet.

"Nous attendons l’analyse de notre conseil" avance prudemment Tanguy Auspert.