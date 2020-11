Pour réaliser ce passage souterrain et ses fondations, la circulation des véhicules sera basculée sur les places de stationnement actuellement en service autour du rond-point. Ces 29 places de stationnement sont donc supprimées durant la phase de chantier. Des places en dépose-minute, au nombre de 18 (en rouge dans le plan ci-dessous), seront aménagées dans les zones de stationnement des rues perpendiculaires, à savoir rue Gaillot, rue Lucien Namêche et rue Dewez. Ce basculement du stationnement devrait avoir lieu le 9 novembre mais pourrait être postposé au 10 ou 11 novembre si les conditions météorologiques empêchent de réaliser le marquage au sol le 9 novembre.

Les sens de circulation actuels et les entrées et sorties de ville ne sont pas modifiés. L’accès au parking Léopold sera quant-à-lui adapté durant cette phase de chantier et se fera par le sud du Rond-point Léopold. Les bus TEC emprunteront le même itinéraire qu’habituellement. Ils ne seront en effet pas impactés par ce chantier puisqu’il n’y aucun arrêt de bus sur le rond-point Léopold. Le cheminement pour les piétons et piétonnes ainsi que pour les cyclistes sera plus aisé et sécurisé et se fera le long du parking Léopold.

Cette nouvelle phase de chantier devrait durer approximativement six mois.