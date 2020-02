Il y a pile deux ans, l’échevin Luc Gennart nous avait présenté son plan Voiries, en cours depuis 2014. Il assurait qu’en allouant un budget annuel stable de 2,5 à 3 millions d’euros par an à la réfection et à l’entretien des voiries on arriverait à ce qu’il n’y ait plus aucun nid-de-poule sur les routes communales en 2026.

Qu’en est-il deux ans après ? On est à environ 50 % de routes refaites, soit par asphaltage (qui coûte 5 €/m2), soit par raclage pose (20 €/m2). La réfection complète des voiries (85 €/m2), elle, a été reportée ou presque. "L’entretien des routes communales est de loin le moins cher, donc on avance à fond", explique l’échevin.

C’est ainsi qu’en 2020 140 routes vont subir des petites réparations mais, surtout, un entretien qui leur permettra de ne pas se dégrader. "On aura fait 700 voiries sur 1 400, il en restera 600 en entretien dont 230 qui vont passer en contrat cette année pour être entretenues l’an prochain", annonce Luc Gennart, dont la stratégie est d’entretenir ce qui est en bon état ou presque afin de diminuer les interventions à l’avenir. "Sur les 1 400 voiries communales, 95 (7 %) ne peuvent plus être sauvées. Donc, en s’occupant d’abord des 1 305 autres (93 %), on évite de gros frais, d’autant que lorsqu’on aura rattrapé la situation l’entretien coûtera moins cher."

Ce qui ne veut pas dire que rien ne va être fait dans un avenir proche pour les routes communales namuroises en très mauvais état. " On va faire réaliser certaines en charges d’urbanisme, comme la rue de la Dodane, dont la réfection sera assumée par le promoteur derrière le projet qui construit des bureaux sur le terrain de la Courgette. Pour la rue de la Majolique, la Ville est en pourparlers avec le BEP car la voirie mène à un site industriel. À Temploux, certaines routes en béton, dans un état irrécupérable, seraient payées à moitié par la SPGE qui installe l’égoutage…"

L’échevin sait que pour les riverains ces routes très dégradées ne sont pas agréables, mais il fait un choix en bon père de famille devant de nouveaux châssis en bois. "Ils sont réputés pour résister à l’agression du soleil et de la pluie et à un usage courant pendant des années. Mais cela demande un entretien régulier. Si vous les zappez, vous devrez les remplacer beaucoup plus rapidement."

Il en est de même pour la route : un entretien régulier permet de garder des routes en bon état longtemps. Par contre, si les dégâts sont visibles, l’eau commencera à pénétrer plus en profondeur et à attaquer les fondations. L’état général sera dégradé et les coûts d’entretien seront plus élevés, avec des interventions plus importantes.

Voici la liste de toutes les rues qui subiront un lifting (enduisage ou raclage pose) ainsi que des réparations dans le courant de l’année.

Beez : rue d’Eparmar

Belgrade : rue des Campanules, rue des Tautis, rue Joseph Durieux

Boninne : rue Bois de Lahaut, rue de la Scopellerie, rue Fond Saint-Poirer

Bouge : chemin de Boninne, rue de l’Institut, rue des Chardonnerets

Champion : chemin les Tombes, rue des Champs Verts, rue Notre-Dame des Champs, rue Pierre Thomé

Cognelée : rue du Bois des Moines

Daussoulx : rue Basse, rue de Vedrin

Dave : promenade de l’Écluse, rue de la Cassette, rue des Hottes, rue du Château de Dave, rue du Moulin, rue Moronceau

Erpent : allée de la Grande Taille, allée des Alouettes, allée des Roitelets, allée des Rosiers, drève du Parc d’Erpent, rue des Aubépines, rue des Cortils, rue des Jonquilles, rue des Piverts, rue des Verdiers, rue du Viaduc

Flawinne : chemin de la Traverse, chemin du Bois, rue Adam, rue Adolphe Jardon, rue Belle-Vue, rue Camille Charlier, rue Camille Dessenius, rue des Pâquerettes, rue Désiré Sorée, rue Ernest Aléaume, rue Georges Emmanuel, rue Joseph Dandoy, rue Joseph Schmidt, rue Tienne Stassin

Gelbressée : rue des Casernes

Jambes : avenue de la Sauge, avenue du Bois Carré, chaussée de Liège, N4, passage de l’Atelier, rue Capitaine Jomouton, rue de Francquen, rue de l’Orjo, rue du Trou Perdu, rue Jean Gilson, rue René Van Loo

Malonne : place du Malpas, plateau du Tram, rue de la Majolique, rue de Manstée, rue des Martins-Pêcheurs, rue des Pigeons, rue des Rouges-Gorges, rue des Sarcelles, rue du Bransart, rue Joseph Massart, taille des Sarts-Grand Babin, voie des Forts.

Marche-les-Dames : rue de Bayet

Namur : avenue Cardinal Mercier, avenue de la Pairelle, avenue Maurice des Ombiaux, esplanade de la Citadelle, rue Adolphe Bastin, rue Balthasar Florence, rue de l’Abbaye, rue des Charmilles, rue des Maraîchers, rue des Quatre Maisons, rue du Bailly, rue du Travail, rue Félix Wodon, rue Ferdinand et Albert Marinus, rue Fontaine des Prés, rue François Dufer, rue Martine Bourtonbourt, rue Oscar de Howen, rue Simonis

Naninne : rue de la Gare de Naninne

Rhisnes : rue de l’Épargne

Saint-Servais : chemin du Bois de Gazia, place Chapelle, rue de Gembloux

Vedrin : rue des VII Vôyes, Try Jaucquet