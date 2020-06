Lorsque les séances en soirée seront sold out, les organisateurs ajouteront sans doute des séances à 16h30 et notamment pour les malentendants.

Le cinéma drive-in qui se tient à la Citadelle de Namur du 1er au 19 juillet fait le buzz. "Certains films cartonnent véritablement. Ainsi, il ne reste pas beaucoup de place pour Bohemiam Rapsody et A Star is born qui font le plein: les gens ont envie de divertissement et de musique. Nous avons donc ajouté, parmi les films en version originale qu'on nous réclamait, de nouvelles comédies musicales", nous explique explique Vincent Larchanché d'Eventmore.

Il espère que le public a bien compris qu'il fallait réserver sa place et non se présenter le soir-même sans ticket. "Pour se conformer aux règles sanitaires, il n’y aura pas de billetterie sur le lieu de l’évènement. Toutes les places doivent donc être achetées préalablement et sont disponibles dans tous les Night & Day et sur le site https://www.librairie.be/tickets/namurdrivein/"

Les quatre films diffusés en version originale sous-titrée en français sont La La Land le 6/7 à 22h30, Once upon a time in Hollywood le 8/7 à 22h30, Fast & Furious le 11/7 à 22h30 et Rocket Man le 13/7 à 22h30. "On nous a demandé des films pour malentendants. Nous l'envisageons, mais nous attendons de remplir les séances prévue en soirée (il y en a 38) avant d’ajouter éventuellement des séances supplémentaires à 16h30", poursuit celui qui donne davantage de précisions sur le fonctionnement du cinéma en plein air.

Le prix est bien de 25€ par voiture et non par personne.

"Une fréquence radio vous sera donnée afin de capter le son directement dans votre véhicule. Les cabriolets sont évidemment les bienvenus. Les S.U.V. et monospaces sont acceptés mais seront placés à l’arrière pour ne pas obstruer la visibilité des autres véhicules. La séance doit être vécue à l’intérieur de votre véhicule et le moteur à l’arrêt. Des boosters seront prévus en cas de panne éventuelle au redémarrage", rassure-t-il.

Il sera possible d'aller aux toilettes. Des sanitaires seront mis à disposition des spectateurs. "Ce sera le seul déplacement autorisé hors du véhicule. Il est soumis aux règles de distanciation sociale. Le port du masque sera, dans ce cas obligatoire", rappelle Vincent Larcanché qui peut compter sur ses relations dans l'événementiel comme Julien Lapraille pour faire du teasing sur la page Facebook de l'événement (https://www.facebook.com/Namur-drive-in-cin%C3%A9ma-111213337291314/)

Il n’y aura pas de restauration proposée sur place, mais du snacking (chips, pop-corn, glaces, nachos…) et des boissons. "Du personnel assurera le service directement à votre véhicule. Un livret explicatif reprenant les tarifs, ainsi que des goodies seront distribués à chaque véhicule à l’entrée sur le site", conclut-il.