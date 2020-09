Programmé le dimanche 16 août (en collaboration avec le théâtre Jardin Passion), dans le cadre des événements « Menu de plein air », le spectacle L’ouest solitaire avait dû être reporté en raison des mauvaises conditions météorologiques. Il aura lieu le dimanche 4 octobre, à 16h, toujours au même endroit, dans le cadre enchanteur de la prairie supérieure de Terra Nova.

Dans l’Irlande profonde Coleman et Valene, deux frères minables, sont confinés ensemble pour un certain temps dans la caravane familale. Le premier est violent et colérique, le second calculateur et égoïste. Ils se nourrissent uniquement de chips et de whisky coupé. Leur père vient de mourir d'une balle logée dans la tête. Un stupide accident. A priori. A priori…Les seuls à venir rythmer leur quotidien, sont Le père Welsh, un jeune curé errant dans ce bled, totalement dépassé par les événements,et Girleen, une jeune fille provoc’ qui vivote en vendant de l’alcool frelaté. Ambiance ! Car qu'elle soit verbale ou physique, la violence semble être le seul langage que ces deux frères aient reçu en héritage.

Les organisateurs décrivent le spectacle : "Avec un humour noir et une ironie sans limite, cette pièce nous plonge dans un univers désabusé où les personnages tournent en rond. Ils tiennent bon grâce à l’alcool ou au rêve d’amour dans un monde pauvre et reclus où le religieux côtoie la brutalité, et l'obsession du fric côtoie la crainte de la solitude. Le tout formant un ballet absurde, violent et hilare. Une histoire universelle de quatre losers habitants un petit bled oublié de tous."

Informations pratiques :

· Spectacle en plein air, le dimanche 4 octobre, dès 16h.

· Port du masque obligatoire.

· Chiens non autorisés.

· Parking à Terra Nova (Route Merveilleuse, 64, 5000 Namur-Citadelle).

· Prix : 15€ adulte ; 5€ enfant (6-18 ans) ; gratuit en dessous de 6 ans.

· Vente des places en ligne sur le site Internet de la Citadelle ([https://citadelle.namur.be)%20ou]https://citadelle.namur.be) ou dans les magasins Night & Day.

· Billets non échangeables et non remboursables.

· Conseillé dès 13 ans.