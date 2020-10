Sur les 5 prévenus impliqués dans cette vente de cannabis en association, seuls 3 se sont présentés ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Namur. Les faits se sont déroulés dans la région de Sambreville entre mai 2013 et avril 2015. Questionnés par le tribunal, ils ont tous affirmé qu’ils étaient consommateurs et achetaient ensemble pour obtenir de meilleurs prix mais qu’ils ne revendaient pas. Le premier, présenté comme le dirigeant de l'association, explique : "Les policiers se sont trompés. Les contacts qu'ils ont trouvés dans mon téléphone, ce sont des amis." Un autre poursuit : "Nous étions tous consommateurs, c 'est vrai, mais nous ne revendions pas, nous ne faisions qu'acheter en groupe."