La Saint-Nicolas des étudiants n'aura pas lieu cette année à Namur, a annoncé mardi l'Assemblée générale des étudiants de l'Université de Namur. L'événement devait se dérouler le 1er décembre. La décision de l'annuler fait suite aux dernières mesures prises par les autorités en raison de la crise sanitaire. Alors que plus de 3.000 personnes étaient attendues, l'organisation et les autorités académiques ont estimé que l'imposition du Covid Safe Ticket plus était impossible à faire respecter.