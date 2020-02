La jeune femme de 36 ans a disparu samedi et a besoin de soins médicaux.

A la requête du Parquet de Namur, la police demande de diffuser l'avis suivant : Le samedi 1er février 2020 dans l'après-midi, Florence Nicolas, une femme âgée de 36 ans, a quitté à pied son domicile situé rue de Gembloux à Saint-Servais. Depuis elle ne s'est plus manifestée.

Florence mesure 1m65 et est de corpulence mince. Elle a des cheveux blonds et porte des lunettes. Elle pourrait être vêtue d'un blouson vert et de baskets. Elle a besoin de soins médicaux urgents.

Si vous avez vu Florence Nicolas ou si vous connaissez l'endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be.