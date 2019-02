Namur Quatre cents signa-tures récoltées en moins d’une heure.

Ce jeudi, la FGTB menait une action en faveur du salaire minimum intitulée Fight for 14 € ! Elle a débuté vers 7 h en gare de Namur. Une trentaine de militants ont rencontré les citoyens et leur ont expliqué la campagne. " Ils se sont montrés réceptifs : en environ une heure, notre pétition a récolté 400 signatures. Les jeunes se sont notamment montrés très intéressés et ont été étonnés de se rendre compte que certains travailleurs ne gagnent que 9,65 € brut de l’heure ", explique Frédéric Lucchetta. " Sur le coup de 10 h, nous nous sommes rendus dans les commerces de la rue de Fer pour une autre action de sensibilisation."

Vers midi, c’est devant le Burger King et le McDonald’s que la FGTB a planté sa tonnelle et posé aux clients cette simple question, après leur avoir remis une praline symbolique en ce 14 février : " Seriez-vous prêts à payer 10 cents de plus pour que les travailleurs de ce fast-food gagnent une salaire minimum brut de 14 € de l’heure et voient leurs conditions de vie s’améliorer ? "

© DR



Au-delà de cette action symbolique, cette journée était aussi l’occasion de permettre à des travailleurs de témoigner. Et de rappeler que certains saisonniers ne gagnent que 9 € de l’heure ou que dans un secteur comme la chimie le salaire moyen est de 11,30 € de l’heure.

Rose-Marie, d’Aiseau-Presles, explique : " Dans le domaine des titres-services, où je travaille depuis quatre ans, je ne gagne que 11,73 € brut de l’heure. C’est du travail très lourd et à temps partiel, le salaire est de 1 300 € par mois. Pour des familles monoparentales, c’est un défi de nouer les deux bouts en fin de mois et parfois il faut choisir entre se nourrir et se soigner. C’est encore plus difficile avec des enfants en bas âge. "

Originaire de Floreffe, Anne-Catherine travaille dans un fast-food. " C’est très difficile de négocier avec les grandes chaînes. Pour une maman en solo, pour nouer les deux bouts, c’est parfois le système D. "

Patrick, de Dinant, oeuvre dans le secteur des entreprises de travail adapté (Eta). " Avec 10,15 € de l’heure, en fin de mois il faut faire des choix. Les congés payés servent à boucher les trous et non à partir en vacances. La rentabilité est une réalité, même dans les Eta, où l’on demande parfois à des personnes handicapées d’avoir le même rendement à la chaîne que des travailleurs classiques qui gagnent eux 18 € de l’heure. "

En terres namuroises, Fight for 14 € se poursuivra tous les 14 des mois à venir. Une action différente sera prévue chaque mois, l’une des prochaines concernera tout particulièrement les fédérations patronales.

Infos : www.fightfor14.be