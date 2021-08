Le PromSoc’Day est le premier salon consacré à l’enseignement de promotion sociale dans la région de Namur et alentours. L’entrée est gratuite. Lors de cette journée, seront regroupés les 11 établissements de promotion sociale pour présenter au grand public leur offre de formations et toutes les opportunités qu’elles présentent en termes d’épanouissement personnel et professionnel.