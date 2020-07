On le savait: le collège floreffois a donné un avis négatif sur l'installation du salon du vin de Floreffe sur un terrain de Floriffoux que possède l'asbl qui organise l'événement. L'avis défavorable était motivé par le respect de règles urbanistques, le code du développement territorial ainsi que des raisons environnementales.

Après avoir été chassée du terrain de foot de Floreffe, l'asbl Saint Vincent avait encore un maigre espoir que les autorités communales changent leur fusil d'épaule pour Floriffoux si la région wallonne leur accordait finalement le permis. Ce n'est pas le cas. La décision a été communiquée par Olivier Trips qui assure le mayorat pendant les vacances du bourgmestre. Permis refusé en l'état actuel des choses.

Le salon du vin ne pourra donc pas se tenir à Floriffoux en 2020 et il semble qu'aucune autre localisation sur l'entité de Floreffe ne convienne à ces événemnt qui est le plus gros du genre en Belgique. Les deux options restent Spy et Mettet, avec chacune leurs avantages.

La question demeure: le salon du vin se tiendra-t-il cette année? Les organisateurs ont leurs exposants habituels, des solutions pour le déménagement, mais doivent tenir compte des mesures sanitaires dont on ne connaît pas la teneur pour novembre prochain. A l'heure actuelle, la jauge serait de 400 personnes par heure sur le site, alors que le salon du vin de Floreffe rassemble généralement 25.000 visiteurs sur 3 jours: une telle organisation est-elle gérable?