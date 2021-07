Animations gratuites, show & artistes, concours et cadeaux à gagner et ambiance estivale sont autant de mots qui rythmeront l’été à Salzinnes. Relancer l’activité de leur faubourg constitue l’objectif de l’association des commerçants salzinnois. Pour y arriver, ils ont fait appel au soutien de la Ville de Namur ainsi qu’à l’ASBL Top’Anim.

Les organisateurs expliquent : "Salzinnes Estivale se déroulera tous les mercredis du 7 juillet au 11 août sur la place André Ryckmans de 15h à 22h. Il se veut fédérateur, familial et accessible à tous. Au programme de cette première après-midi, les visiteurs pourront retrouver de 15h00 à 18h30 diverses animations pour enfants. Entre ces activités, les participants pourront se restaurer et se détendre dans un espace lounge prévu à cet effet. A 19h00 aura lieu le drink d’inauguration. Ce sera l’occasion de rencontrer les commerçants autour d’un verre offert par l’organisation. A 20h Projet Free animera la fin de soirée, dans le respect du voisinage. Né face à la grande détresse qui touche aujourd’hui de nombreux acteurs culturels, Projet Free est un projet multiculturel qui a pour vocation de sensibiliser ses auditeurs à l’importance de l’art dans la société. Le groupe est composé de 40 musiciens, 30 danseurs, des sculpteurs et des peintres."

Ce projet, à l’initiative des commerçants du faubourg, a pour but de redynamiser l’attractivité à Salzinnes. Bénéficiaires d’un subside de la Ville de Namur au travers de la prime « Puls’action », les commerçants salzinnois et leur président Mathieu Demaude ont chargé Julien Laurent le fondateur de l’ASBL Top’Anim et son équipe d’orchestrer l’événement. L’ensemble sera retransmis en direct par l’équipe de Hit Radio.