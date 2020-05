Bienvenue chez vous s'installera cet été au 32 de la rue Pépin, au coeur de Namur

Cette période de confinement rime avec de grands changements pour tous les restaurateurs. Mais pour certains, c'est dans une direction inattendue. Ainsi, juste avant que la fermeture de l'horeca soit annoncée par le conseil national de sécurité, le chef Cédric Delsaut avait-il appris qu'il devait trouver un nouvel écrin pour son restaurant Bienvenue chez vous. Le proporiétaire du bâtiment qu'il loue avenue Cardinal Mercier souhaitait récupérer l'espace pour son usage personnel.

La surprise passée, le chef a profité du confinement pour scruter le marché. Ca y est: il vient de trouver un endroit conforme à ses attentes pour maintenir son restaurant intimiste. "Je suis aujourd'hui heureux de vous annoncer que Bienvenue Chez Vous s'installera prochainement dans un nouveau petit cocon: rue pépin 33, en plein coeur de Namur", annonce-t-il. Le concept reste le même avec 3- ou 4 tables bien espacées toujours dans cet esprit convivial, chaleureux et intimiste qui le caractérisent.

Cédric Delsaut avoue que la sensation ressentie est étrange de faier un si grand changement en plein (dé)confinement. "J'aurais tant aimé profiter, partager une dernière fois avec vous, avenue Cardinal Mercier. J'espère encore qu' on puisse le faire selon l'avancement de la situation (on parle de rouvrir partiellement les restaurants en juin, NDLR). Paradoxalement, j'ai déjà hâte de vous accueillir et vous chouchouter dans votre nouveau lieu, votre nouveau Bienvenue Chez Vous", confie celui qui propose depuis toujours ses menus gastronomiques à emporter, dressés dans des barquettes presque comme au restaurant. Le menu se trouve sur sa page Facebook.