Le décès reste mystérieux: on ne sait pas comment l'homme, identifié, est arrivé là et pourquoi

Le corps d'un homme trentenaire d'origine africaine, pieds nus et ne portant aucun papier sur lui a été retrouvé dans le jardin d'une habitation avenue Cardinal Mercier à Salzinnes. La macabre découverte a été faite mercredi evers 15h.

"Aux premières observations, le corps ne portait pas de traces de violences ou d'intervention d'un tiers. Une rapide enquête de voisinage a permis d'identifier la personne défunte", précise le parquet de Namur.

L'affaire est mise à l'instruction et d'autres devoirs seront menés pour permettre de déterminer avec plus de précision les causes du décès de ce trentenaire. Les raisons de sa présence à cet endroit restent mystérieuses: le jardin ne donne pas sur la rue, le GSM de la victime a été retrouvé sur un escalier menant du jardin vers la maison qui ne porte aucune trace d'effraction.

Une enquête a été ouverte, un légiste a été désigné.