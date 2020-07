L'opération vise entre autres à inciter les jeunes à améliorer, embellir et valoriser leur quartier et leur environnement, promouvoir ou renforcer leur solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées ou en difficulté et favoriser les liens intergénérationnels, particulièrement avec les personnes âgées et enfin leur permettre d’effectuer ou de découvrir un travail valorisant.

C’est devenu une longue et belle tradition maintenant. Depuis 1994, l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire » promeut la solidarité auprès des jeunes à l’égard des citoyens.En mettant les jeunes engagés au centre des préoccupations d’une commune pour ses concitoyens en les impliquant dans la valorisation, l’amélioration et l’embellissement de leur entité, Sambreville s’inscrit en ce sens depuis le début de sa création dans cette opération lancée par la Région Wallonne en leur permettant de réaliser des travaux d’utilité publique et de rendre des services à la population, pendant les vacances d’été, contre rétribution.Concrètement, la Commune reçoit un subside de la Région wallonne qui contribue aux défraiements des 17 jeunes sambrevillois, âgés de 15 à 21 ans, qui réalisent sur ces chantiers publics, des travaux aussi utiles qu’épanouissants pour une première expérience professionnelle.

Cette année encore plusieurs chantiers leur sont proposés via des services tant de la Commune que du CPAS. Le Bourgmestre Jean-Charles Luperto, accompagné du responsable du Service de Cohésion Sociale Fabian Martin, vient de faire le tour des lieux des chantiers où ces jeunes œuvrent.

D’abord à la Maison de repos du CPAS où il les a retrouvé au service animation, au service technique et dans les cuisines, en présence du Président du CPAS, Vincenzo Maniscalco. Ensuite auprès des services techniques communaux qui sont actuellement occupés à entretenir les cimetières avant d’entamer l’entretien et remise en peinture des espaces publics. Enfin auprès du service Plan de Cohésion Sociale (PCS) où ils travaillent dans le cadre de la préparation et la gestion logistique du dispositif d’aide alimentaire en faveur des personnes fragilisées par la crise sanitaire.

Pour le bourgmestre Luperto, "les jeunes inscrits dans ce contexte de travail au service de la collectivité, engendrent une image positive … et dans cette situation si particulière de crise sanitaire, toutes les démarches solidaires comme celles-ci sont plus qu’appréciées. C’est d’ailleurs après avoir pu constater leur engagement et leur implication dans les tâches confiées, que j’ai tenu à les remercier et les féliciter pour leur professionnalisme tout en rappelant que le travail qu’ils fournissent a du sens puisqu’en faveur de la collectivité et dès lors il est aussi utile que précieux !"