Le parquet de Namur a requis vendredi devant le tribunal correctionnel une peine de prison de 4 ans à l’encontre d’une mère accusée d’avoir porté des coups à son nourrisson et de l’avoir secoué.

La prévenue, née en 1994, devait répondre des préventions de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de plus de 4 mois avec la circonstance aggravante qu’elle avait autorité sur la victime. L’enfant a été conduit pour la première fois à l’hôpital d’Auvelais alors qu’il n’avait que 11 jours, en novembre 2017. Il présentait un bleu à la joue, des griffures, et vomissait. La maman s’est présentée plusieurs fois à l’hôpital, où un scan a révélé un hématome sous-dural résorbé. Elle a déclaré à plusieurs reprises que l’enfant s’était cogné. Des coups à l’aine et à l’omoplate ont été observés et l’hôpital a fini par avertir le SAJ.

Placée sous mandat d’arrêt en décembre 2018, la maman a reconnu avoir agi maladroitement mais niait toute volonté d’avoir voulu faire du mal à l’enfant. Elle a depuis été libérée sous conditions. L’enfant, âgé aujourd’hui de 4 ans, souffre pour sa part du syndrome du bébé secoué, d'un retard de développement, est en partie paralysé et ne parle pas. Il est alimenté par sonde gastrique.

Une peine de probation autonome avec suivi psychiatrique est plaidée par l’avocat de la prévenue, qui renoue avec son enfant dans le cadre de visites sous surveillance

Jugement le 3 septembre