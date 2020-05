Les mesures prises pour contrer la propagation du coronavirus ont des conséquences sérieuses sur l’activité économique, en particulier pour le secteur entrepreneurial et commercial ainsi que sur le secteur Horeca, durement touché. Fermé le premier, celui-ci risque bien de rouvrir le dernier. Face à cette situation exceptionnelle et sans précédent, le Collège communal, après une profonde analyse quant à la faisabilité et aux impacts budgétaires, a opté pour une levée totale ou partielle de certaines taxes communales pour les commerces ayant dû fermer leurs portes (les groupes cibles retenus par le CNS plus d’autres qui pourraient attester de leur fermeture).

L'abattement est ainsi total pour la redevance terrasse et la redevance maraîchers.

Pour les taxes suivantes, l'abattement est de 50% : taxe industrielle compensatoire, taxe sur les implantations commerciales, taxe sur la force motrice, taxe sur les panneaux publicitaires, taxe sur les enseignes et assimilées, taxe sur les services de taxi, taxe sur les agences de paris et courses chevaux, taxe sur les commerces de frites, taxe sur les débits de tabac, taxe sur les établissements dangereux et assimilés, taxe de séjour.

La commune explique : "L’effort est très important ! En effet, s’il n’avait porté que sur la période de confinement, l’abattement se serait élevé à 15,4%. Or il s’élève ici à minimum 50% jusqu’à 100%, ce qui démontre une volonté de relance de la part des Autorités. Nous ne pouvons agir que sur les taxes qui existent localement. Cette aide sera évidemment marginale vis-à-vis des mesures prises aux autres niveaux de pouvoir, mais nous voulons contribuer à notre niveau. Ces mesures sont unanimement portées par le Conseil communal, dans la diversité de ses opinions. En effet, un préaccord avec les chefs de groupe du Conseil communal a déjà été obtenu, ces décisions seront ratifiées officiellement lors du prochain Conseil communal."