Pour la seconde année consécutive, la commune de Sambreville s’associe à la plateforme de conseil en énergie Wikipower pour lancer son achat groupé annuel d’électricité 100% verte et de gaz. Cette initiative locale s’adresse à tous les Sambrevillois et peut leur permettre d’économiser en moyenne 245 euros par an sur leur facture énergétique.

Accessible aux ménages, indépendants, commerces, associations ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises, le concept d’achat groupé a déjà séduit pas moins de 374 ménages sambrevillois l’an dernier.

Par ailleurs, l’offre d’achat groupé ne se limite pas à l’électricité et au gaz. En effet, avec un principe qui reste identique, les citoyens pourront également prendre part à des achats groupés de solutions durables : panneaux photovoltaïques, travaux d’isolation et ampoules LED.

Concrètement, l’achat groupé se déroulera en 3 phases :

Inscription (du 1er février au 28 mars) : gratuite et sans engagement, l’inscription se fait sur le site internet www.ensemble-sambreville.be, via le formulaire papier envoyé par la poste ou par téléphone au 071 11 95 59.

Envoi de l’offre (à partir du 5 avril) : les ménages et entreprises inscrits recevront leur offre personnalisée à partir du début du mois d’avril.

Acceptation de l’offre (du 5 au 30 avril) : après avoir reçu son offre, chaque participant sera libre de l’accepter. Cette démarche ne prend que quelques minutes.

Le formulaire d’inscription et toutes les informations sont disponibles sur www.ensemble-sambreville.be ou au 071 11 95 59.