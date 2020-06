Sur un total de 11.785 ménages, seuls 157 ont un surcoût supérieur à 200€ (une plarge part de professionnels) et 577 se situent entre 100€ et 200€.

Depuis le mois de février 2019, les ménages sambrevillois sont passés des traditionnels sacs poubelles, aux conteneurs à puces. Ce changement d’habitude avait, à l’époque, suscité son lot de questionnements et d’inquiétudes, bien légitimes, notamment concernant le coût.

Un peu plus d’une année plus tard, la commune de Sambreville tire un premier bilan de cette évolution. "Le moins que l’on puisse dire, c’est que les appréhensions de départ peuvent être levées à la vue des premières statistiques. Pour rappel, le montant de la taxe immondices forfaitaire donnait droit à 18 levées sans frais supplémentaires sur l’année. Sur un total de 11.785 ménages, seuls 157 ménages ont un surcoût supérieur à 200€ et seuls 577 ménages se situent entre 100€ et 200€. Les données collectées comprennent une large part de professionnels, qui sont bien évidemment davantage sujets à des majorations", se réjouit-elle.

Comparativement à l’ancienne méthode de collecte, le passage aux conteneurs à puces ne coûte pas plus cher pour la grande majorité des citoyens. Au contraire, la taxation est plus juste et mieux ciblée, en fonction de la production de chacun.

Enfin, le passage aux conteneurs à puces a également de nombreux autres avantages que met en avant la commune de Sambreville :

Les déchets organiques, qui constituent +/- 40% des déchets ménagers, peuvent être biocompostés ou recyclés en énergie grâce à la biométhanisation.

Grâce au tri, une réduction drastique du volume des détritus est observée.

Une amélioration de la propreté sur la voie publique et du cadre de vie (plus de sacs poubelle éventrés).