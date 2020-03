Un individu cagoulé a menacé la pharmacienne en exigeant qu'elle lui remette la caisse

Un vol à main armée s'est déroulé dans une pharmacie à Sambreville mardi en début de soirée.

"Un individu cagoulé a menacé la pharmacienne avec un revolver en exigeant qu'on lui remette la caisse. Ce qu'elle a fait", déclare le parquet de Namur en prcisant que les faits se sont déroulés "calmement".

Le braquage n'a heureusement pas fait de blessé et on ne connait pas le montant du vol. L'individu a quitté les lieux immédiatement après et est toujours recherché.