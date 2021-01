Le dossier de candidature « Wallonie cyclable », approuvé à l’unanimité par le Conseil communal du 18 décembre 2020, a été transmis au service public de Wallonie et doit faire l’objet d’une analyse. Les lauréats seront connus début mars 2021. Le dossier met en exergue que le potentiel cyclable à Sambreville est particulièrement important :

présence de nombreux établissements scolaires

deux gares munies de vastes parking vélo

un volume important d’emplois dans la partie centrale de l’Entité.

Les subventions sont définies en fonction du nombre d’habitants et trois communes minimum seront choisies parmi les différentes catégories de communes. Le taux de subvention est situé entre 75 et 100 % des dépenses avec un maximum de 750.000 € pour la commune de Sambreville, si la candidature est acceptée.

Rappel de quelques chiffres en termes d’aménagement de voiries

Depuis 2001, 107 rues sur plus de 300 rues de Sambreville, ont été mises soit en zone 30 km/h soit en zone résidentielle. La cohabitation entre un mode de déplacement doux et la circulation automobile exige ce type d’aménagement, particulièrement pour que les cyclistes puissent circuler dans un environnement plus sécurisé.

Quels objectifs ?

Inciter et favoriser les déplacements à vélo, principalement pour les déplacements courts, améliorera la mobilité et diminuera la pollution sonore, atmosphérique, les risques d’accident et le coût financier lié à l’utilisation de la voiture. La pratique du vélo est également bénéfique pour la santé. La mobilité douce encourage les rencontres et les échanges entre utilisateurs. Les pratiquants entrent plus facilement en contact et nouent plus facilement des liens sociaux.

Bien que l’utilisation du vélo demande quelques aptitudes physiques, des alternatives de type électrique existent pour les personnes éprouvant des difficultés. L’Administration communale a d’ailleurs acquis dix vélos électriques destinés à ses travailleurs et aux travailleurs du CPAS. Trois autres ont été mis à disposition au Syndicat d’initiative et peuvent être loués à la demi-journée ou à la journée.