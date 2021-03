En 2021 et à l'initiative du Collège communal, Sambreville lance pour la toute première fois, un challenge destiné à toutes les écoles maternelles et primaires de son entité, tous réseaux confondus. Les jeunes sont invités à élaborer des projets environnementaux innovants, originaux et inédits au sein de leurs écoles respectives.

Tous ces projets seront ensuite soumis à l'examen d'un jury qui octroiera une prime de 1.500 euros à la première école lauréate et 500 euros aux 2e et 3e lauréats après avoir entendu la défense des projets par les jeunes.

"Les jeunes (à raison) ont interpellé le monde politique au travers de marches pour le climat ...à notre tour nous mettons leur créativité et leur ingéniosité au défi au travers de ce challenge", confie le Député-Bourgmestre Jean-Charles Luperto, "L’occasion pour notre jeunesse de questionner aussi ses comportements et de les rendre plus vertueux. "

En conclusion, la commune de Sambreville souhaite donner l'opportunité, aux plus jeunes, de montrer que la préservation de l'environnement peut et doit être une priorité pour toutes et tous, que chaque petit pas et chaque action comptent.