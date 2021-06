Suite à la crise Covid qui a frappé durement le secteur événementiel, la société namuroise Clip Expo initialement établie sur le zoning de Naninne a dû se repositionner et a choisi d’installer ses bureaux et entrepôts sur la commune de Sambreville. Un renouveau stratégique et une nouvelle direction pour cette société active dans le domaine des expositions depuis plus de 30 ans.

"Nous avons longuement réfléchi quant au choix de notre nouveau siège d’exploitation en Wallonie", confie Laurence Bechoux, directrice générale de Clip expo. "L’attractivité de l’offre et la possibilité d’acquérir plus de 2.400 m2 de terrain ont évidemment fait pencher la balance malgré les quelques contraintes de déplacements pour nos employés. Depuis notre installation définitive début avril, nous voyons avec grande satisfaction une réhabilitation toujours plus florissante de cet ancien site industriel."

Le chaos provoqué par la crise Covid n’a pas démoralisé cette cheffe d’entreprise qui a pu saisir les opportunités de changements et de décisions stratégiques nécessaires. L’arrêt du secteur des expositions pendant plus d’un an a permis à Clip Expo de préparer son déménagement et de réaliser les travaux nécessaires à son nouvel établissement.

De nouveaux produits et services innovants ont également vu le jour pendant cette période de repositionnement : de nouveaux systèmes de cloisons modulables, un élargissement de la gamme de lumineux portables et la mise en place d’un atelier de menuiserie.

Clip Expo est le concepteur du système breveté de panneaux multifonctionnels CLIP ® (premier système européen de panneaux modulaires). La gamme de produits se compose de panneaux d’exposition, de stands sur mesure, modulables et de displays indoor/outdoor. A côté de ses produits exclusifs, la société propose une large gamme de services, du montage et démontage de stands à la gestion complète de la stratégie « foires et salons » en passant par la formation des équipes commerciales et marketing. Avec ses deux nouvelles unités d’établissement, Sambreville et Coxyde, la société compte 15 collaborateurs.