Mais ce mardi, la patience est de rigueur. Nous arrivons sur le parking en même temps que Michael, venu avec sa compagne. Dans leur Nissan, ils respectent les règles en vigueur, tous les deux masqués, lui au volant, elle sur le siège arrière. Il est exactement 13 h 53. " On a laissé un peu de temps avant de venir, croyant éviter la cohue de midi", explique le Jemeppois. Pas de chance. On compte pas moins de 26 véhicules devant lui dans la file d'attente. Ca avance, mais lentement. "Ce n'est pas grave, nous sommes quand même confinés alors ici ou dans le canapé... Et puis, on a de la bonne musique, on écoute DH Radio", nous dit-il tout sourire. Une bonne dizaine de minutes plus tard, il découvre enfin le panneau de suggestions. La carte est réduite. Heureusement, Michael retrouve ses favoris: pour lui ce sera un Big Mac, accompagné de Chicken McNuggets et un grand coca. Pour sa compagne Isabelle, un Mac Chicken, une eau et un dessert MacFlurry. A 14 h11, il passe enfin sa commande, avance de quelques mètres pour enfin... pouvoir payer, à 14 H13, juste 20 minutes après son arrivée sur site. C'est bien organisé: on paie à un guichet et on réceptionne à l'autre pour accélérer le mouvement. Entre le paiement et la réception, deux ou trois minutes d'attente maximum et notre couple quitte les lieux. Pour s'arrêter juste un peu plus loin sur le parking. " On a envie de manger chaud, donc on ne rentre pas à la maison. Et puis, regardez, on est loin d'être les seuls." Effectivement, sur le parking, une bonne dizaine de véhicules sont arrêtés avec dans chacun une ou deux personnes occupées à se lécher les babines.

Voilà, les MacDo ont rouvert leurs portes. En partie, en fait puisque seul le Drive In est accessible. Et avec une carte restreinte. Mais ce mardi midi c'était déjà la grande affluence, notamment au restaurant du centre commercial Frunpark à Sambreville. Des gens impatients comme Léo, de Biesme près de Mettet, qui n'a pas hésité à parcourir un paquet de kilomètres pour déguster enfin un Big Mac. "". Ou Franck, venu de Wanfercée-Baulet: "". Heureuse également Isabelle, de Ham-sur-Sambre, qui n'est pas une cliente habituelle mais a voulu faire plaisir à son gamin: "". Et puis, il y a Kevin qui accepte de nous parler mais à condition qu'on ne le prenne pas en photo: "", lance-t-il dans un éclat de rire.