Avec le BEP, 4 acteurs économiques s'associent pour aider les entreprises sambrevilloises à se relever de la crise liée au covid-19.

A ce jour, la plupart des entrepreneurs ont été confrontés à une situation inédite et imprévisible. Pour certains, c’est une source d'opportunités, mais pour la plupart, c’est un facteur de déstabilisation. Une chose est certaine, le choc a été brutal pour les 4.8291 entreprises locales. Et le pire est peut-être à venir… Pour s’en sortir elles vont devoir faire face à de nouveaux défis dans les mois et années qui viennent. "Au lieu de voir cette crise comme une fatalité, quatre acteurs économiques locaux ont décidé de réinventer le soutien au développement des entreprises locales", communique le Bureau économique de la province de Namur.

Deux dispositifs sont mis en place.

Créamorphose, c'est un accompagnement personnalisé et tourné vers les enjeux de demain. "Syneco, le BEP, l’ADL de Sambreville et Job’in, avec le soutien de la Commune de Sambreville2, ont uni leurs forces dans une cellule d’accompagnement à la transition à destination des acteurs économiques sambrevillois. Ces acteurs sont convaincus que les entreprises qui rebondiront le mieux prendront un cap résolu vers la transition choisie et non subie", explique le BEP.

Concrètement, cela s'adresse aux PME, entreprises active en économie sociale, indépendants ou même un demandeur d’emploi souhaitant développer un projet économique qui veulent développer une stratégie de digitalisation forte, un processus participatif et/ou d'intelligence collective, une stratégie de management agile; qui souhaitent se lancer dans les circuits courts et la relocalisation, l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, la mobilité douce, le commerce équitable, l'alimentation durable, les économies d'énergie et les énergies renouvelables.

Créasambre, c'est un coup de pouce locatif. "BEP Expansion Économique souhaite faire un geste supplémentaire pour soutenir les entreprises locales. Il offre la possibilité à certaines entreprises accompagnées dans le cadre du dispositif Créamorphose de bénéficier d’un bureau avec loyers modérés à Créasambre", précise le BEP.

Concrètement, le loyer est gratuit les 2 premiers mois, il est d’un tiers du loyer les 3e et 4e mois, de deux tiers du loyer les 5e et 6e mois et ensuite 100% du prix. Les modalités sont valides jusque fin juin 2020 et tacitement reconductibles de semestre en semestre jusque fin 2021, histoire de trouver un second souffle et de repartir sur un bon pied et confiants en l’avenir.