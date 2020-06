La Commune de Sambreville organisera des plaines de vacances dès le 1er juillet. Les tarifs ont été revus à la baisse.

Néanmoins, afin de respecter les normes et recommandations en vigueur, plusieurs adaptations voient le jour. "Toutes les activités seront organisées dans des bulles de contact de 50 personnes au maximum, animateurs compris. Afin d’éviter tout contact avec des personnes extérieures aux différentes bulles, nous n’organiserons pas de sorties (piscine, excursion).Toutes les activités se dérouleront principalement en extérieur et sur le site même de la plaine fréquentée par votre enfant. Aucun repas chaud ne sera servi afin d’éviter tout risque de propagation du virus. Les familles devront donc prévoir le repas de type « tartines » et collations.", indique la commune

Compte tenu de ce contexte de crise sanitaire, le Collège communal de Sambreville a revu le prix demandé à la baisse pour ces plaines afin qu’il soit proportionnel au service rendu suite à la mise en place de ces mesures exceptionnelles et inhabituelles. La participation financière a donc été fixée à 3 euros par jour et par enfant domicilié sur le territoire de Sambreville et 4.5 euros par jour et par enfant domicilié hors entité.

Du 1er au 24 juillet de 9h à 16h30 avec garderie gratuite à partir de 7h30 jusque 17h Lieux des plaines : Arsimont, rue Haut-Baty, 59 (3-11 ans), Auvelais, salle Lacroix (3-11 ans), Tamines, Château Soupart (3-10 ans), Velaine, Ecole communale (3-11 ans), Le Bois d’Harzée à Falisolle (12-14 ans)