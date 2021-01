Le parquet de Namur a requis lundi des peines de 2 et un an de prison et la confiscation de 26.000 euros à l’encontre des membres d’un couple qui a vendu du cannabis à Sambreville entre mars 2016 et mars 2017. Ils sont également prévenus d’association de malfaiteurs.

Le prévenu, présenté comme le dirigeant de cette association, est en aveux des faits. La police a découvert le 6 mars 2017, lors d’une perquisition au domicile du couple, 134 grammes de cannabis, une balance de précision, 150 euros, des sachets de conditionnement et des gsm. Si, dans un premier temps, la prévenue a affirmé ne pas être au courant du trafic de son conjoint, elle a fini par avouer.

Le parquet de Namur estime que les membres du couple, vu leur organisation, agissaient en tant qu’association de malfaiteurs et souligne le fait que la prévenue a bien pris une part active dans le trafic en prenant des commandes, les livrant, tenant des comptes ou confectionnant des pacsons.

L’avocat du prévenu plaide une peine de travail pour son client, alors que celui de sa compagne demande une suspension simple du prononcé de la condamnation.

Jugement le 15 février.