Comme d’autres communes, Sambreville se mobilise dans le cadre de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. « L’urgence absolue devant cette tragédie est pour la commune de Sambreville de relayer les appels lancés afin de récolter des dons, du matériel ou des propositions de logements pour des réfugiés obligés de fuir l'Ukraine. Ainsi, faisant suite à l'appel du Secrétaire d'état à l'Asile et la Migration, la Commune de Sambreville invite les Sambrevilloise et Sambrevillois qui le souhaitent à communiquer leurs possibilités d'accueillir un ou plusieurs réfugiés ukrainiens. »

Toutes les personnes intéressées par cet élan de solidarité peuvent se manifester :

- En se présentant à la Maison de la Cohésion Sociale (Rue du Comté, 23 à Auvelais)

- En téléphonant au 071/74.28.28 – 0496/26.48.09

- En envoyant un courriel à : solidarite.ukraine@commune.sambreville.be

- En remplissant le formulaire en ligne en cliquant sur ce lien : https://my-formulaires.imio.be/crise-ukrainienne/accueil-refugies-ukrainiens

Ces informations seront dans un premier temps conservées par la Ville et le CPAS de Sambreville, dans l'attente d'informations émanant des autorités fédérales sur les besoins concrets d'accueil de réfugiés ukrainiens.

La liste des dons qui sont acceptés se trouve par ailleurs ci-dessous.