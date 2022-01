Le bourgmestre Jean-Charles Luperto indique : "Ce document constitue une véritable feuille de route, abordant plusieurs thématiques de manière transversale, pour le développement territorial de la ville. En juillet 2020, le Collège communal, soutenu dans sa démarche par le Conseil communal, a souhaité se doter d’une Perspective de Développement urbain (PDU), afin de décliner en objectifs stratégiques d’abord, en actions ensuite, les conclusions de l’étude de Paola Vigno. Cette PDU est en cohérence avec la législature en cours. Afin de mener à bien ce travail d’envergure, la Ville s’est entourée d’experts du Bureau Economique de la Province ainsi que du bureau d’études Alpha Ville."

Cette démarche territoriale se réfléchit actuellement autour de 5 ambitions transversales : redynamiser et améliorer l’attractivité des centres urbains, valoriser les friches industrielles et insuffler une dynamique économique du recyclage, créer un cadre de vie qualitatif et accessible à toutes et tous, développer un maillage écologique et paysager et assurer la qualité des espaces naturels, optimiser le développement urbain en y intégrant les enjeux et potentialités de la « smartcity ».

Le bourgmestre indique : "Le centre-ville de Tamines identifié comme quartier prioritaire. Deux des enjeux principaux de la perspective de développement urbain sont leredéploiement et la redynamisation du centre-ville de Tamines. Pour ce faire, un Projet de Ville a été initié autour d’une collaboration entre la ville et le bureau économique provincial. La première phase a consisté à définir les forces et faiblesses du centre taminois au travers d’une analyse pointue. La stratégie de redynamisation aborde toutes les thématiques inhérentes au développement des centres urbains modernes : le commerce, le logement, l’espace public, les espaces naturels et bien entendu la mobilité. Un panel de taminois a déjà pu évoquer avec la Ville plusieurs pistes de réflexion au travers d’une balade urbaine en septembre dernier. D’autres ont proposé leurs idées via notre plateforme de participation citoyenne en ligne « jeparticipe.Sambreville.be ». Les acteurs locaux, qu’ils soient économiques, sociaux ou culturels, n’ont pas été oubliés et ont déjà pu échanger de nombreuses idées lors d’une réunion préparatoire. La perspective de développement urbain dans son ensemble sera présentée au Conseil communal du 24 janvier prochain par le Collège communal, accompagné des experts du BEP et d’Alphaville."