L’arrivée des grands complexes a bouleversé les petits cinémas de quartier. Beaucoup ont dû fermer, mais un jeune entrepreneur sambrevillois, Vivian Audag, a fait le pari audacieux de relancer un ancien cinéma de proximité à Tamines, le Caméo.

La ville a souhaité soutenir cet outil. " Cet outil culturel local fait le bonheur de nombreuses familles sambrevilloises et d’ailleurs, préférant le charme et le côté cosy d’un cinéma de quartier aux grandes salles des énormes complexes cinématographiques sans parler des prix démocratiques qui y sont appliqués. Un virus microscopique ne peut pas venir à bout d’un outil aussi populaire et fédérateur, tant il est important pour le vivre-ensemble et l’attractivité de notre commune. C’est pourquoi, le Collège communal, soutenu par l’ensemble du Conseil communal, a décidé d’acquérir pour 10.000 euros de places de cinéma, afin qu’elles soient redistribuées aux enfants à priori de 5 et 6e primaire (à affiner en fonction du nombre de places et d’enfants) des écoles de l’entité, pour la Saint-Nicolas."