L'administration communale de Sambreville vient de le communiquer officiellement. L’ordonnance du Bourgmestre imposant le port du masque dans les espaces publics sambrevillois, venue à échéance ce jour, n'est pas prolongée, le port du masque n’est plus obligatoire dans l’agglomération de Sambreville.

Cependant, insistent les autorités, les mesures de précautions élémentaires et la vigilance que tout un chacun doit avoir, restent bien entendu de mise. Les mesures de protection et de distanciation doivent rester dans les gestes quotidiens de la population. Elles insistent sur le fait que le port du masque reste obligatoire dans certains lieux propices à la diffusion du Covid19. Il est donc essentiel de porter le masque si vous avez plus de 12 ans dans tout bâtiment public, les cinémas, les bibliothèques, les musées, les fêtes foraines, les lieux de culte, les auditoires, les salles de concert, de théâtre et de conférences, sur le marché, dans les files d’attente, dans les transports en commun, dans les commerces et horeca ainsi que dans tout autre endroit où il ne serait pas aisé de garder sa distanciation sociale.

Voici pour rappel les 6 règles d’or, essentielles pour stopper au maximum la propagation du virus :