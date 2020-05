Ainsi, à Sambreville, l'administration communale lançait il y a un mois un appel au bénévolat en ce sens. Appel reçu très vite 5 sur 5 au sein de cette administration: peu après l'annonce, une dizaine de techniciennes de surface se sont mobilisées pour se lancer dans la confection des masques, selon le modèle préconisé par le SPF Santé. En peu de temps, la salle Perrot était aménagée avec tout le matériel de couture et de repassage nécessaire pour permettre à ces dames de se mettre à l'oeuvre tout en respectant les consignes de distanciation... physique. On préfère ne pas parler de distance sociale vu l'excellente ambiance qui règne au sein de ces travailleuses rejointes par des citoyens et des membres de "Excepté Jeunes" et coordonnées par l'équipe du PCS (Plan de cohésion sociale).

Ambiance sympathique mais productive: chaque jour, entre 50 et 70 masques sont découpés, assemblés, cousus, repassés, emballés et 750 de ceux-ci sont prêts à être distribués aux élèves des écoles communales sambrevilloises qui feront leur rentrée ce lundi.

Un geste magnifique salué ce jeudi matin par le bourgmestre Jean-Charles Luperto, le directeur général de l'administration communale Xavier Gobbo et Fabian Martin, le coordinateur PCS de la commune.

le Directeur Général Xavier Gobbo a salué le travail réalisé par du personnel et des citoyens © LEF



Le bourgmestre Luperto a réceptionné des masques offerts par les volontaires aux membres du conseil communal © LEF



En pleine crise du corona, les initiatives se multiplient pour offrir des masques de protection à un maximum de gens.