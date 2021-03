Sambreville: Olivier Maingain, l’ex-président de DéFI, soutient Félix et Kerbush Namur Patrick Lefèbvre © DR

Suite de notre article d'hier à propos de Défi qui exige de Monique Félix et Philippe Kerbush de rendre leur mandat de conseiller communal. Olivier Maingain réagit et égratigne au passage deux des protagonistes: Séverine Finet, très intrigante selon lui et le président provincial namurois, Bertrand Custinne, " au parcours politique chaotique qui donne des leçons de loyauté à des mandataires qui ont fait la preuve de leur engagement sincère depuis des années au service du parti".