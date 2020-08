A Sambreville, une ordonnance a été prise, le 18 août dernier, afin de rendre le port du masque obligatoire sur l'ensemble de l'espace public, dans un souci de préserver le Citoyen et le secteur économique local et d'empêcher que l'entité ne devienne un foyer de contamination pouvant entraîner une mesure de confinement. Une nouvelle ordonnance, prise ce vendredi 28 août, prolonge l’obligation de port du masque (ou de tout autre dispositif couvrant le nez et la bouche) jusqu'au 15 septembre, sur l'ensemble du domaine public, en agglomération (sur la voie publique et dans des lieux clos et couverts accessibles au public) excepté entre 1h30 et 6h00 du matin.

La ville indique : "La rentrée académique, toute proche, pourrait générer des rassemblements plus denses qu'en période de vacances estivales, autour des écoles et dans les rues. Cette décision vise avant tout à analyser les effets de la rentrée scolaire, en ne prenant aucun risque, pour la santé de tous. Pour rappel, cette mesure ne s'applique pas aux enfants de moins de 12 ans et aux personnes exerçant une activité sportive."

Une dispense de cette obligation est accordée dans les cas suivants : L'exécution de certaines activités durant l'effort physique (services de secours, de poste, de propreté publique, de travaux du bâtiment, …). L’exercice d’une activité prévue ou imprévue qui demande un effort soutenu et/ou intense (jogging, marche rapide, vélo …) sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public pour la durée stricte de cette activité et de la récupération du souffle. Lorsque le port d’un masque ou de toute autre alternative en tissu n’est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.