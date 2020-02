Avec leur smartphone, les Sambrevillois vont pouvoir visualiser du contenu numérique supplémentaire au bulletin communal

On innove, à Sambreville! Dès sa prochaine parution, dans quelques jours, le bulletin communal prendra une tournure plus ludique et s'adaptera aux nouvelles technologies notamment à la réalité augmentée.

Tous les Sambrevillois qui le souhaitent, pourront utiliser leur « smartphone » afin de visualiser du contenu numérique supplémentaire, en téléchargeant l’application gratuite « ADMENTED », disponible sur IOS et Android.

Comment faire ? Rien de plus simple, pas besoin de Q.R. code, à l’aide de l’application, il suffira de scanner la page dédiée à la réalité augmentée dans le Bulletin communal (reconnaissable par la présence d’un petit logo « carré vert » avec la mention « AD » de ADMENTED).

Suite au passage du smartphone au-dessus de la page, des liens (jusqu’à 6 liens différents) s’afficheront sur l’écran tactile du téléphone.

En sélectionnant le lien de son choix, le citoyen aura directement accès au contenu complémentaire (textes, album photos, vidéos, etc).

L’intégration de la réalité augmentée répond à la volonté de rendre le bulletin communal plus vivant et plus attractif pour la jeune génération.

Cette évolution du bulletin communal s’inscrit dans une stratégie globale de dynamisation voulue par l’autorité communale pour rester « connectée » à ses citoyens.

A cela, viendra s’ajouter à très court terme, la digitalisation d’une partie des procédures administratives via un E-guichet accessible via le site Internet communal. Son développement est en cours de finalisation.