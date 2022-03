La ville de Sambreville, avec le soutien de son CPAS, a souhaité réagir rapidement et de manière pragmatique aux événements extrêmement préoccupants qui se déroulent en Ukraine depuis plusieurs jours. A cet égard, le Collège communal a décidé de plusieurs mesures d’urgence afin d’aider le peuple ukrainien en désarroi.

Le Député-Bourgmestre, Jean-Charles Luperto préise :" Il était inconcevable dans cette guerre injustifiée et révoltante, que Sambreville ne prenne pas sa part et ne fasse pas montre de la plus élémentaire solidarité vis-à-vis du peuple ukrainien durement éprouvé. Nous répondons présent à la mesure de nos possibilités ! Par l’intermédiaire de son Plan de Cohésion Sociale, la ville a lancé un appel aux dons de produits de première nécessité. Elle a en outre invité les sambrevilloises et les sambrevillois qui le souhaitent à accueillir un ou plusieurs réfugiés."

A ce stade, ce ne sont pas moins de 27 familles de Sambreville qui se sont déclarées disponibles à accueillir des ukrainiens en exode. Pour ce faire, plusieurs possibilités ont été dégagées :

 Une adresse mail spécifique solidarite.ukraine@commune.sambreville.be a été créée ;

 Une plateforme d’inscription pour les familles d’accueil a été mise en ligne : https://my-formulaires.imio.be/crise-ukrainienne/accueil-refugies-ukrainiens/;

 La Maison de la cohésion sociale et les bibliothèques d’Auvelais et de Tamines recevront les dons en nature (également le samedi pour les bibliothèques).

Afin de pouvoir assurer une parfaite intégration sociale et administrative des réfugiés sur le sol sambrevillois, la ville a décidé de dédicacer un agent interface ukrainophone. Cet agent permettra de faciliter les échanges et la compréhension entre accueillants et accueillis.

Les acteurs associatifs locaux seront également sollicités dans le cadre de la création d’un groupe de travail conjoint Ville/CPAS en vue de dégager des dons supplémentaires.

Par ailleurs, un don financier d’un montant de 2500€ sera liquidé au consortium belge 12.12 (Le Consortium 12-12 unit sept organisations humanitaires qui se coordonnent pour la récolte de fonds en Belgique lors de graves crises ou catastrophes).

Afin de venir compléter les offres de logement des citoyens, la ville va proposer des lieux d’accueil supplémentaires. C’est dans cette optique que 7 chambres ainsi qu’un espace de vie communautaire sur le site de l’ancienne maison de repos vont être mis à disposition. A cet effet, les services techniques de la ville assureront le nettoyage et la remise en état de l’espace d’accueil. Un projet d’habitat léger est par ailleurs en réflexion, avec un opérateur extérieur. Il pourrait (sous toutes réserves) venir compléter cette offre.

La maison de repos du CPAS, « La Sérénité », a été sollicitée afin de mettre à disposition son centre d’accueil de jour et ses sanitaires. Les équipes s’occuperont également de la confection de repas.

Enfin, les opérateurs médico-sociaux et de brico-dépannage (CHRSM, Zone de secours,compagnons dépanneurs, etc.) seront également sollicités afin d’aider, dans la mesure du possible, à aménager l’abri temporaire de crise.