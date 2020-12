La crise sanitaire engendre des conséquences sanitaires, économiques, mais aussi sociales, plus particulièrement auprès des aînés et des personnes isolées. Le Collège communal de Sambreville a donc souhaité, via son Centre Public d’Action Sociale (CPAS) et son service communal « Plan de Cohésion Sociale », tendre la main aux aînés et aux personnes souffrant de la solitude.

Différentes aides peuvent être obtenues, parmi celles-ci : une écoute téléphonique, une aide pour les courses ou les repas (livraison de repas à domicile, transport social, courses de 1ère nécessité), un accompagnement en vue d’obtenir une aide sociale, financière et/ou alimentaire, un relais en cas d’urgence, un accompagnement dans la problématique de logement, des réponses aux inquiétudes relatives à la situation particulière ;

Comment bénéficier de cette aide ? Un seul numéro de téléphone, à retenir et à partager, est à votre disposition du lundi au jeudi de 7h30 à 17h30 et le vendredi de 7h30 à 13h : 0496/26.48.09. Pour toutes autres problématiques sociales, le CPAS est joignable au 071/266.010