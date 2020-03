Deux personnes toujours recherchées par la police.

Au cours de la nuit, une altercation a eu lieu sur la voie publique du côté de Sambreville.

Selon le parquet, deux jeunes gens sous influence, si pas de stupéfiants, au moins de l’alcool, ont arrêté leur véhicule devant le domicile d’un troisième et l’ont appelé. Ce dernier est sorti et une altercation verbale a suivi. Quand le gars est rentré chez lui, le véhicule a foncé vers lui pour le percuter, ce qui a motivé la tentative de meurtre pour le parquet. Il a terminé sa course dans la haie, fait marche arrière et pris la fuite. La victime a été entendue. Une personne qui était déjà sur place ou arrivée entre-temps a été privée de liberté. Mais le conducteur et son passager sont pour le moment activement recherchés.