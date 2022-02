Les achats groupés d’énergie ont pour objectif de limiter l’impact des hausses de prix de l'énergie. C’est pour cette raison que la Commune de Sambreville, en partenariat avec Wikipower, a décidé de continuer à accompagner ses citoyens et de leur proposer de participer à un nouvel achat groupé d’électricité et de gaz naturel. Jean-Charles Luperto, bourgmestre de Sambreville, confirme d’ailleurs à ce sujet : « Il est important d’unir nos forces pour réduire l’impact de nos factures énergétiques sur notre portefeuille ! Cette action communale, solidaire, le permet tout en simplifiant la vie des citoyens ».

Dès lors, plus il y aura d’inscrits, plus grandes seront les chances d’obtenir de belles réductions auprès des différents fournisseurs participants. Cette action citoyenne permet non seulement de limiter l’impact de la hausse des prix sur le budget du ménage mais également de réduire son empreinte carbone puisque les participants bénéficieront d’une électricité garantie verte et Belge. Lors de l’édition 2021, ce ne sont pas moins de 587 ménages sambrevillois qui ont participé à cette action collaborative citoyenne.

Par ailleurs, l’offre d’achat groupé ne se limite pas à l’électricité et au gaz. Sur base d’un principe identique, les citoyens de Sambreville pourront également participer à des achats groupés de solutions durables tels que les panneaux photovoltaïques, l’isolation et les ampoules LED. Pour ce faire, ils peuvent s’inscrire gratuitement et sans engagement afin de recevoir une offre personnalisée négociée aux meilleurs prix possibles auprès des fournisseurs et prestataires de services soigneusement sélectionnés par les experts de Wikipower.

Concrètement, l’achat groupé d’électricité et de gaz se déroulera en 4 phases :

Inscription à l’achat groupé (1er février — 23 mars) : gratuite et sans engagement, l’inscription se fait sur le site internet www.ensemble-sambreville.be , via le formulaire papier envoyé par la poste ou par téléphone au 071 11 95 59. Mise en concurrence des fournisseurs (29 mars) : fort des nombreux inscrits, Wikipower lance un appel d'offres auprès des fournisseurs. Celui qui remet les tarifs les plus bas remporte la mise en concurrence. Les experts en énergie de Wikipower s'assurent en outre que les offres remises respectent une charte de qualité très précise . Communication et envoi de l’offre personnalisée (à partir du 4 avril) : les ménages et entreprises inscrits recevront leur offre personnalisée à partir du début du mois d’avril. Acceptation de l’offre et souscription au contrat (4 avril — 1er mai) : après avoir reçu son offre, chaque participant sera libre de l’accepter ou pas. Cette étape ne prend que quelques minutes et aucune démarche administrative n’est nécessaire de la part des participants. Les experts en énergie de Wikipower s’occupent de tout pour eux.

Pour rappel, plus il y aura d’inscrits, meilleures seront les réductions négociées. C’est pourquoi l’initiative groupée est ouverte à toute la population sambrevilloise, mais également à l’ensemble des citoyens wallons. Si les ménages ont déjà participé à une action d’achat groupé par le passé, leurs réductions pour l’électricité et le gaz arriveront à échéance au terme de leur contrat. Ils peuvent cependant se réinscrire à cette nouvelle édition afin de continuer de bénéficier de tarifs compétitifs.