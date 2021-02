Une question orale qui doit être posée lors du conseil communal de Sambreville ce vendredi provoque déjà quelques crispations. Il est revenu à Samuel Barberini (MR&Citoyens) qu’une conseillère CPAS de l’opposition divulguait des informations sur des points discutés en huis clos. Ce qui est inacceptable, il aimerait donc savoir ce que sait le bourgmestre de cette affaire et comment il compte réagir. Le conseiller ajoute : “Je dois malheureusement constater qu’il n’y a que deux conseillères CPAS de l’opposition. L’une fait partie de mon groupe et je réponds d’elle à 1000 %, d’où cette question qui est publique. En effet, je refuse que mon groupe et notre représentante puissent être éclaboussés par ces faits”. Il est donc clair, selon le conseiller libéral, et même s’il ne cite pas son nom, que la personne visée est la représentante du groupe Défi, Séverine Finet.

Connaissant la tension qui règne au sein de cette dernière formation emmenée par Monique Félix, plusieurs observateurs locaux ont rapidement fait un rapprochement : Barberini, très proche de Félix, agirait comme un sous-marin de celle-ci pour tenter de couler la représentante de son parti au CPAS. Règlement de compte au sein d’une même formation ? Peut-être. On sait en effet que Finet, après la démission collective du comité et des conseillers communaux Défi, est la seule à être restée fidèle à son parti, provoquant la colère de Félix. Si les deux dames, auparavant amies, se vouent maintenant une détestation cordiale, la cheffe de file réfute quant à elle l’idée d’une action concertée avec Barberini. Mais charge la barque de son ex-amie : “Sa réaction sur les réseaux sociaux montre que cette femme n’a aucune éducation, aucune retenue. Depuis tant d’années en politique, je n’ai jamais vu ça. Chacun a le droit de poser les questions qu’il veut au conseil communal et on ne peut interférer.” Sur le fond du dossier, elle compte intervenir au conseil communal et demander au président du CPAS de déposer officiellement plainte. “Il faut faire toute la lumière sur cette histoire. Et si le huis-clos n’a effectivement pas été respecté, il faudra prendre les décisions adéquates”.

De son côté, outre sa réaction sur Facebook, Séverine Finet a réagi : “Je démens formellement et catégoriquement les accusations portées par Mr Barberini concernant une violation du secret du huis clos lors des séances du Conseil CPAS, qui ne laissent aucune ambiguïté sur l’identité de la personne visée par ces accusations. […] La prétendue volonté de laver l’honneur de sa conseillère CPAS en calomniant explicitement et sans preuve une autre conseillère interpelle. Qui plus est en se défendant de ne pas la nommer mais en ne laissant planer aucun doute sur son identité.” Et elle prévient : “Je ne compte pas laisser ces accusations sans conséquences et j’entamerai les démarches adéquates pour que l’auteur de ces accusations en réponde devant les autorités compétentes”.

À noter que du côté des conseillers communaux, majorité comme opposition, interrogés par nos soins, aucun n’a entendu parler d’indiscrétions de la part d’un quelconque membre du comité de l’action sociale.

Photo : L’époque de la bonne entente : Félix (à gauche) et Finet (à droite) entourent le président de Défi

© DR