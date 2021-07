Le Collège communal de Sambreville, animé du souci de permettre aux citoyens d’avoir accès aux délibérations du Conseil communal tout en veillant au respect scrupuleux du RGPD (règlement général sur la protection des données), a décidé de doter la commune d’un outil qui permettra aux citoyens qui le souhaitent d’avoir accès à l'ensemble des décisions, projets de décisions et notes explicatives du Conseil communal (pour les dossiers soumis à la séance publique).

La commune indique : "L’utilisation de cette plateforme est possible dès ce 06 juillet vu que le conseil communal du 05 juillet a modifié à cette fin le règlement d’ordre intérieur du conseil communal. La plateforme « Sambreville Conseil communal » vise à donner toujours plus de transparence et d'accessibilité aux projets de décisions soumises aux autorités communales de la Ville. Elle tend aussi à favoriser la Participation citoyenne. Les développements de cette plateforme ont été sollicités auprès de l’intercommunale IMIO (Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle), elle se veut dynamique et offre la possibilité d’effectuer des filtres et des recherches sur les séances ou les décisions."

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la plateforme reportez-vous à la page suivante : https://www.deliberations.be/