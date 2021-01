Le parquet de Namur a requis lundi une peine de 4 ans de prison avec sursis à l’encontre d’un prévenu accusé de viol et de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de plus de 4 mois sur la personne de son épouse.

La scène de viol a eu lieu à Sambreville le 31 mai 2016. La victime affirme avoir repoussé à plusieurs reprises son conjoint, qu’elle accuse d’avoir agi sans son consentement, précisant que leur fille de 11 ans, présente dans la maison, l'a entendu protester contre cette relation sexuelle.