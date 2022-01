Mercredi vers 13h30, un vol de véhicule avec violence a eu lieu à Sambreville, rapporte le parquet de Namur.

Une dame âgée de 70 ans était assise côté passager dans un véhicule de marque Kia, le conducteur était sorti faire une course. Un homme d'une cinquantaine d'années est entré côté conducteur et lui a porté des coups de coude au visage. Il lui a demandé de sortir, ce qu'elle a fait et il est parti avec le véhicule.

Le véhicule et l'auteur sont activement recherchés.