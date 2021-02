Culture muette, démocratie en danger

Namur en Mai Jardins du Maïeur, de 10h30 à 11h30.

Rendez-vous pour voir sur scènes des artistes, costumés, maquillés, prêts à performer mais qui resteront tristement muets. La censure actuelle les obligeant à ne pas pratiquer leur art. Tour à tour, des psychologues prendront la parole pour sensibiliser sur la santé mentale des Belges et les solutions offertes par la culture à cette détresse, ainsi que les organisateurs de Namur en Mai, des artistes et des manifestants. Sur cette scène tristement vidée de l’artistique qui l’animait il y a plus d’un an.

Chaîne humaine en faveur de la Culture

Au pied du Delta, de 10h30 à 11h30.

La Rock's Cool, école extra-académique de la Province de Namur s’associe avec des artistes plasticiens pour former une « chaîne humaine », dans le respect des mesures imposées par la crise sanitaire, encerclant tout le quartier du Delta, l’un des cœurs de la culture de Namur. Toute personne, des secteurs artistiques ou citoyen, formeront ensemble une chaîne pour soutenir la culture, les arts en présentiel.

Esperanzah! transforme l’Abbaye de Floreffe en Parc Artistique !

Abbaye de Floreffe, de 14h à 15h.

Ce samedi, après près d’un an d’arrêt, à l’instar des parcs animaliers qui ont ré-ouverts, Esperanzah! a décidé d’ouvrir un Parc artistique temporaire présentant des espèces en voie de disparition en pleine action, telles que des artistes, musicien.ne.s, des technicien.ne.s, des régisseur.se.s… Le Parc artistique Zah! ouvrira ainsi ses portes dans le haut de l’Abbaye de Floreffe ! L’occasion de prendre un bon bol d’air et de se changer les idées en profitant de ces espèces en voie de disparition en cette magnifique saison hivernale ! Infos et réservation : www.parczah.net

« Faire face, vu de dos »

Le Delta Namur, à 12h.

Diffusion d’une série de six vidéos « Faire face, vu de dos ». Elles visent à montrer que « tous » les secteurs culturels souffrent de la fermeture des lieux culturels et proposent des actions « vivantes » d’artistes dont les pratiques sont à l’arrêt depuis des mois et qui sont privés de leur public. Se produiront : le groupe las Lloronas – en collaboration avec les Jeunesses Musicales, le guitariste Quentin Dujardin, l’artiste plasticien Benoît Félix via une performance , les Espaces Vers : Aurélien Dony, Charlotte Simon et Jérôme Paque avec une poésie nomade, la comédienne Louise Jacob (poésie), et des enfants en stage au Delta.

Tickets suspendus au Cinéma Caméo !

A Namur, de 10h à 16h, de faux tickets de cinéma seront proposés au public pour y inscrire une phrase de soutien à la culture, un dessin évocateur. www.grignoux.be

L’état des lieux

Centre culturel de Namur / Abattoirs de Bomel, de 12h à 24h.

Un témoignage vidéo de Fabian De Backer / Ayaaah sera visible via les différents canaux : facebook, twitter, instagram, youtube et newsletter.

The Dream Recorders

Centre culturel de Namur, Abattoirs de Bomel et Théâtre de Namur, de 14h à 17h.

Diffusion dans l’espace public d’une création sonore réalisée par la Cie Théâtre Cœur de Terre, dans le cadre de l’action 1710 menée par le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, reprenant des témoignages de citoyens exprimant leurs désirs de culture.

Libérez les notes!

Panama asbl- Belvédère de Namur, de 15h30 à 16h30.

Michel-Ange Montigny jouera du violon électrique en extérieur sur la terrasse du Belvédère. Dans le même temps, Tita vous divertira par quelques jongleries dans le bosquet devant la salle.

Happening “surprise” non-essentiel

Centre culturel de Dinant, de 13h00 à 13h10.

Une action éclair de type flashmob sera organisée dans le centre-ville de Dinant. Il vous sera demandé de brandir une photo et de rester immobile. Durée de 10 minutes environ.

Musée éphémère Paper Boy

Centre culturel de Dinant, de 13h30 à 16h30.

Exposition de photographies du projet Paper Boy pour lequel les participants ont fabriqué un bonhomme en papier reflétant leur vécu et leur ressenti pendant le confinement.

Dansons ensemble à Ciney

Ladschool et Urban dance Amandine Antoine, Ciney. Des danseurs reproduiront la même chorégraphie « Still Standing » que dans de nombreuses autres villes du pays. Cette action vise à mettre en lumière les difficultés que traversent les écoles de danse.

La Chaise Rouge

Centre Culturel de Ciney, de 9h à 16h.

Proposition au public d’accueillir chez lui, pour quelques heures, une chaise de théâtre, un morceau de l’âme de la culture.

Ecrin is still standing for culture

Centre culturel d'Eghezée, toute la journée.

Un Facebook live d’une salle vide durant une journée de travail. L’ennui devant ce live sera à la hauteur de la frustration d’avoir le potentiel de l’action mais l’obligation de ne rien faire ! https://www.facebook.com/ecrin.centrecultureldeghezee

Le cirque du non essentiel

Foyer culturel de Florennes, de 9h à 17h.

Le « Cirque du non essentiel » tournera dans l’Entité de Florennes pour inviter les citoyens à ne pas réserver et à ne pas se déplacer puisque rien ne sera organisé.

Choose for Culture

Florennes Actions Files d'attente, files indiennes et chaussures, de 11h - 17h.

Des citoyen.nes Florennois.e viennent déposer une paire de chaussures devant le bâtiment du foyer culturel de Florennes. Avenue Jules Lahaye 4a à Florennes.

Ceci n’est pas une expo

Le Centre culturel d'Hastière, Parc de l'Abbatiale, de 15h à 16h.

Exposition éphémère d’arts vivants, des artistes locaux “exposés” dans des enclos/cages mais aussi d’autres secteurs dit “non essentiels” de la commune représentés (Horeca, jeunesse,…).

Il y aura aussi des danseurs qui reproduiront dans les, des messages à écrire par les passants sur des ballons de baudruche, un concert à vélo entre Namur et Dinant, une déambulation distancée tragicomique sur un air connu, un concert qui n’en sera pas un dans la vitrine d’un café.

