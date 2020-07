Jusqu'ici, la Samsonette était un apéritif artisanal particulièrement désaltérant à boire bien frais. Elaboré par deux jeunes entrepreneurs de Flawinne pour une société coopérative de Gesves, il est réalisé artisanalement à base de vin blanc sec et de jus d'agrumes. Il était servi frais en été et en vin chaud avec un peu de canelle, de sucre et une rondelle d'orange en hiver.

Dorénavant, la Samsonnette sera aussi une bière. "La bière est une culture ancrée dans le paysage belge comme le land'art est ancré dans le paysage gesvois. Et c'est par l'art que la brasserie gesvoise consolide sont attachement à la culture et de part le nom de sa nouvelle gamme qu'elle fixe son ancrage local", explique la brasserie gesvoise qui garde encore un peu de mystère jusqu'à ce que sa création soit dévoilée à la presse et au public vendredi.



Cette toute nouvelle bière blonde bio produite artisanalement dans le Namuroi contient 4.2% d'alcool, soit moins qu'une pils ordinaire. On en saura plus sur son caractère et les endroits où elle sera commercialisée vendredi, après sa présentation à Faulx-les-Tombes.



On sait déjà que c'est notamment Romuald Arnould, passionné par sa région, qui a créé la brasserie Hepta à Haltinne il y a peu, qui est à l'origine du projet. Son projet s'inscrit dans une démarche générale de développement durable. Hepta, qui avait lancé un financement participatif, souhaite mettre en avant les produits belges de qualités en utilisant ou en développant des filières de production locales et bio. La brasserie prête aussi attention au choix des organismes financiers avec lesquels elle collabore. Elle a opté pour Triodos et Crédal.