Considérées comme faisant partie d'un secteur essentiel, les études de notaire ont l'obligation de rester ouvertes durant cette période de confinement. « Mais on est sans client », s'étonne le notaire fernelmontois David Remy, également membre de la cellule communication de la Fédération des notaires de Namur. « On avance dans nos dossiers et on essaye de se tenir à jour. On a zéro rentrée financière et on fait tous le gros dos. Contrairement à ce qu'on peut penser, les notaires ne sont plus avec des gros fonds derrières eux. On a tous des crédits et la plupart a dû racheter un fond de commerce. Et on n'a pas droit au droit passerelle ni aux aides de la Région wallonne.»

Les notaires ont en effet reçu des directives : en tant qu'officiers publics, ils doivent être ouverts mais ne peuvent toutefois plus se déplacer. Ils ne peuvent plus non plus passer d'acte, sauf cas d'extrême urgence. « Cela reprend trois conditions : un danger de mort imminent, un grave risque économique pour une partie ou une atteinte à un délai fiscal obligatoire », poursuit David Remy. Voila pour la théorie.

En pratique, les dossiers sont examinés au cas par cas. « Si une personne risque de se retrouver à la rue, on le signera. Si quelqu'un présente des difficultés pulmonaires, on pourra signer un testament. J'ai par exemple passer un acte pour un poulailler car la personne avait déjà signé un contrat pour vendre 22.000 poulets, cela représentait 60.000€. Par contre, si ça concerne un bout de prairie pour mettre deux vaches ou si c'est quelqu'un qui a acheté une maison et qui souhaite y faire des travaux, on ne passera pas les actes car il n'y a aucune urgence.»

Malgré cette période inquiétante pour les personnes âgées, les demandes testamentaires n'affluent pas auprès des notaires. « A titre personnel, je n'en ai eu qu'une. Les gens sont calmes et pas trop inquiets contrairement à ce qu'on peut parfois voir. J'ai bien plus de demandes d'informations sur l'immobilier qu'au niveau des testaments », poursuit David Remy. Au niveau de l'immobilier, justement, les chiffres sont en baisse. En Wallonie, par rapport à la même période en 2019, le nombre de transactions immobilières a chuté de 5,4% en Wallonie entre le 1er janvier et le 29 mars.