Le projet européen Interreg IT4Anxiety, piloté par le CNP St-Martin, impulse le lancement d'une nouvelle offre de modules de formation en sensibilisation à la santé digitale à la Haute Ecole de la Province de Namur (HEPN).

Dossier médical informatisé, téléconsultation, applications mobiles, réalité virtuelle... Les outils digitaux font d'ores et déjà partie du quotidien des travailleurs dans le domaine de la santé. Pourtant, aucun cursus n'intégrait jusqu'à présent une formation adaptée permettant aux soignants d'acquérir les connaissances fondamentales nécessaires à l'utilisation efficace des outils numériques dans leur pratique professionnelle.

Grâce à l'expertise et au soutien de ses différents partenaires au sein du projet IT4Anxiety, la Haute Ecole de la Province de Namur dispensera dès 2022 une sensibilisation à la santé digitale, ce qui constitue une première en Wallonie.

Ces modules de formation seront dans un premier temps dispensés dans le cadre de la formation continue des soignants. Ils seront par la suite intégrés dans la formation académique des futurs infirmiers.

Au-delà de la découverte du potentiel qu'offrent les nouvelles technologies dans le domaine de la santé, les professionnels et futurs professionnels de la santé apprendront avec esprit critique à cibler l'utilisation adéquate de ces outils, à les déployer et à les utiliser dans leur métier, dans une relation respectueuse et bienveillante entre le soignant et le soigné.

La structure des cours, les évaluations et le retour d'expérience de la HEPN constitueront le socle d'un déploiement international de cette formation par les partenaires allemands, anglais, français, luxembourgeois et néerlandais du projet IT4Anxiety.