Depuis 2020, les journées des mois de mai et juin sont intenses pour l’Eghezéen Cédric Petit. Issu du monde agricole, ce dernier a créé l’asbl Sauvons Bambi qui intervient bénévolement sur appel des agriculteurs pour détecter et sauver les faons avant la fauche en Wallonie. "Je suis sensible à cette cause car plusieurs de mes oncles, grands-oncles ou cousins agriculteurs ont déjà tué des faons. Ils trouvaient que c’était une problématique. J’ai un jour vu qu’en Suisse, ils utilisaient des drones équipés d’une caméra thermique pour les détecter. Je m’en suis procuré un et j’ai commencé seul, chez moi et chez des proches, en 2018", se souvient Cédric Petit.

Avec le bouche-à-oreille, les demandes ont été de plus en plus régulières. "En 2020, j’ai donc décidé de lancer mon absl car j’avais du temps à y consacrer, je venais de perdre mon emploi à cause du Covid-19. J’espérais ainsi pouvoir obtenir des subsides ou des dons car ce n’est que grâce à eux qu’on fonctionne."

Pour s’équiper davantage, Cédric Petit a pu bénéficier d’un subside de 5.000€ de la province de Liège et d’un autre de 5.000€, de la Région wallonne, après de longues négociations. "Au début, il fallait compter 12.000€ pour le drone, la caméra et surtout la formation pour la détection thermique et la licence drone. Rien que pour celle-ci, on était à 3.000€ en plus des 6-7 samedis après-midi de cours à suivre et de l’examen à passer à Bruxelles. Heureusement, depuis 2020, la législation a changé. Il existe plusieurs catégories de licence. Pour notre activité, on peut enfin l’obtenir gratuitement. On est simplement tenu à la législation sur l’espace aérien."

Aujourd’hui, l’asbl Sauvons Bambi compte une trentaine de bénévoles qui interviennent partout en Wallonie, y compris en région germanophone et parfois en Flandre. "La plupart des agriculteurs qui nous appellent ont été traumatisés par un événement, comme un faon avec des pattes coupées par exemple. Il y a aussi les plus petits agriculteurs, plus sensibles à la cause animale. À l’inverse, les entrepreneurs ne nous appellent jamais. Eux sont dans leurs grosses machines et ne regardent à rien", poursuit Cédric Petit.

17 faons sauvés en 2022

L’asbl est directement contactée par les agriculteurs. "On demande à être prévenus 24 à 48h avant la fauche, quand ils sont certains de la faire. De notre côté, on envoie un pilote de drone très tôt le matin, vers 5h00 par exemple, car cela rend la détection thermique plus facile. On demande néanmoins qu’il y ait toujours quelqu’un sur place pour l’aider, que soit un agent du DNF, l’agriculteur lui-même ou un de ses amis."

Une fois sur place, le bénévole passe la parcelle au crible. Lorsqu’un faon est trouvé, il est mis dans une caisse et libéré bien caché dans en forêt, à proximité. "On utilise des gants et de l’herbe pour laisser le moins d’odeur possible. Quand ils sont petits, ils sont faciles à capturer. C’est comme un bébé dans un landau. Les mères ne sont jamais très loin, à 100 ou 200m. Ils communiquent entre eux et se retrouvent facilement. On ne les relâche pas directement dans le champ sinon ils reviennent où ils étaient et cela ne servirait à rien."

Cette année, les bénévoles de l’asbl Sauvons Bambi ont réalisé leur première mission le 29 avril. Depuis ce jour, 52 interventions ont été réalisées en Wallonie et 17 faons ont été sauvés. "On a par ailleurs pu faire fuir 75 lièvres. On peut aussi détecter des oiseaux via nos drones mais cette année, on n’en a pas encore eu. En 2020, 57 faons ont été sauvés. En 2021 : 204."

Ces sauvetages assurent par ailleurs aux agriculteurs d’avoir un foin de qualité. "Cela évite la prolifération du botulisme, une bactérie qui prolifère dans les cadavres en décompositions. En Allemange, par exemple, les agriculteurs sont obligés de prouver qu’ils ont mis des choses en place pour ne pas broyer les animaux."

Des interventions aussi en cas d'accident

Depuis son lancement en 2020, l’asbl Sauvons Bambi a permis de sauver trois faons orphelins. "L’an dernier, on a été contacté car il y avait une chevrette morte qui avait du lait, sur la route, à Arlon", explique Cédric Petit. Grâce au drone équipé de la caméra thermique, deux faons ont été trouvés dans un champ. Après plusieurs heures d’attente sans voir de chevrette venir les alimenter, il a été décidé de les capturer pour les placer dans un refuge. Une intervention similaire a par ailleurs encore eu lieu ce mercredi soir, du côté de Virton cette fois. Un faon orphelin a pu être sauvé et placé dans un refuge de la province de Luxembourg.