Dolorès Gomez et son papa Alain viennent en aide aux chevaux depuis une dizaine d’années. Depuis ce 1er mai, leur refuge agréé "Save Animals" a pris ses quartiers à Hanzinelle. Son rôle : intervenir en cas de négligences ou de maltraitances à la demande du bien-être animal, de la police ou d’un bourgmestre. "Si on reçoit une plainte d’un particulier, on peut se rendre sur place pour constater les faits mais on ne peut pas directement intervenir. Si c’est un cas d’extrême urgence, on doit contacter la police. Mais encore faut-il tomber sur un agent qui est sensible à la cause animale… Ce n’est pas toujours le cas."

Grâce à la grande prairie de 90ares dont ils disposent, des deux autres plus petites d’une dizaine d’ares et d’une piste, Dolorès et Alain peuvent recueillir trois cheveux supplémentaires, en plus des deux qu’ils hébergent déjà. "On les a d’une précédente intervention et on ne les cédera pas. L’un a 7 ans et boitera à vie, le second à 19 ans et a déjà eu cinq familles auparavant. Pour les autres, l’objectif est de les replacer sous contrat d’adoption après leur avoir prodigué les soins nécessaires. Pour une adoption, on discute premièrement avec les personnes intéressées puis on va voir sur place l’endroit où ils seront hébergés pour s’assurer des bonnes conditions de vie qu’ils auront. Quand ils sont placés, on retourne sur place à l’improviste. Le coût ? Ils dépendent des frais qui ont été faits pour les soins prodigués."

Ce samedi 12 juin, une journée portes ouvertes sera organisée au refuge, habituellement ouvert au public chaque dimanche de 13h30 à 16h. "On ne reçoit pas de subsides. On fonctionne pour l’instant sur fonds propres et grâce aux dons. On a besoin d’argent mais aussi de matériel. On cherche aussi des bénévoles. Pour l’instant, mon père et moi nous relayons matin et soir pour nous occuper des cheveux." Cette journée portes ouvertes sera l’occasion de faire connaître les activités du refuge au grand public. Au programme : barbecue, vente de crêpes et de pâtisseries, de bandanas pour chiens, brocante (Ndlr : pour laquelle il reste de la place) et divers ateliers pour enfants et pour adultes.